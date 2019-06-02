رياضة | فيفا يفضح الترجي بعد مهزلة رادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يفضح الترجي بعد مهزلة رادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في سابقة تاريخية، تجاهل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تهنئة فريق الترجي التونسي على فوزه بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي بعد مباراة مثيرة انتهت بلعب 62 دقيقة فقط منها لإلغاء هدف لبطل المغرب.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم تهنئة رسمية لفريق ليفربول الانجليزي بتتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي وتجاهل الترجي.

ويحرص فيفا على توجيه التهنئة الفورية للأندية التي تتوج بالكؤوس القارية بمختلف القارات الخمس، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بصور ومقاطع فيديو تخلد الحدث، وهو ما لم يحدث مع مهزلة رادس.