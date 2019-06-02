شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ«إكرامي» و«الشيخ» في مران الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع شريف إكرامي وأحمد الشيخ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق، المقرر له في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش، وذلك للاطمئنان على حالتهما وتحديد موعد مشاركتهما في المران الجماعي.
واشتكى اكرامي من رشح بسيط في الركبة، فيما تعرض الشيخ لجزع في كاحل القدم، وخضعا لبرنامج استشفائي خلال الفترة الأخيرة.
ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، على أن يتحدد اليوم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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