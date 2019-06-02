شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف هوية الفتاة التي اقتحمت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وكالة «سبوتنيك» الروسية هوية الفتاة التي اقتحمت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت الوكالة نقلاً عن موقع «تشيمبيونات» الرياضي الروسي، التفاصيل، وأوضح أن الفتاة هي الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كينسي فولانسكي، التي تظهر صورها مرارا على أغلفة المجلات للرجال.

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وكشفت أنه من المتوقع أن يكون البلوجر الشهير فيتالي زدوروفيتسكي، المنتمي لأصول روسية ومقيم في الولايات المتحدة، هو من خطط لقيام الفتاة بذلك الأمر، خاصة أنه سبق أن اقتحم هو نفسه أيضا الميدان في نهائي دوري بطولة العالم لكرة القدم عام 2014.

فنشر فيتالي عشية المباراة تسجيل فيديو عبر إنستجرام مع الممثلة فولانسكي، متوعدا بـ«مفاجأة».

وتوقفت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي «ليفربول» و«توتنهام» البريطانيين لفترة قصيرة بسبب الفتاة التي ركضت إلى الميدان في الشوط الأول من المباراة وتمكن حراس الملعب من احتجازها وسحبها من الميدان.

وفاز «ليفربول» على «توتنهام» بهدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك لأول مرة منذ عام 2005.