شكرا لقرائتكم فرحة في القاهرة بصلاح وليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة -أ ف ب - | منذ ساعتين في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 13:29

طغت أجواء الفرح على القاهرة ليل السبت الأحد، مع تتويج فريق ليفربول الإنكليزي ونجمه محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه في النهائي في مدريد على توتنهام هوتسبر بهدفين نظيفين.



وعمت الفرحة على المصريين الذين كانوا يتابعون المباراة في المقاهي والأماكن العامة، لاسيما بعد تسجيل صلاح الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله البديل البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وتمكن صلاح من تعويض خيبة نهائي العام الماضي، حينما خرج مصابا ودامعا في الشوط الأول من المباراة ضد ريال مدريد الإسباني بعد احتكاك قوي مع المدافع سيرخيو راموس، وانتهى اللقاء بخسارة ليفربول 1-3.

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وطغت حمى ليفربول على العاصمة المصرية منذ انضمام اللاعب الدولي البالغ من العمر 26 عاما الى صفوف الفريق الأحمر قادما من روما الإيطالي في مطلع الموسم الماضي.

وفي انعكاس لتزايد مشجعي النادي، شكل اسمه وحيا لعربة طعام أطلق عليها "ليفرفول" (جمع بين اسم النادي والفول، الأكلة الشعبية في مصر)، بمبادرة من محمد أحمد (31 عاما) المنسق الموسيقي ("دي جاي") الذي أطلق الفكرة مع صديقه محمد السيد في ضاحية عين شمس.

واستخدم الشابان شعار النادي الإنكليزي، إضافة الى الأنشودة الشهيرة التي يرددها مشجعون "يول نيفر ووك ألون" ("لن تسير بمفردك أبدا")، ليصبح عند عربة الطعام التي تفتح أبوابها في فترة السحور بين الحادية عشرة ليلا والثالثة فجرا "يول نيفر إيت ألون" ("لن تأكل بمفردك أبدا").