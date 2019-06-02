شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى للقوس والسهم يختار أحمد رشدى للتحكيم بطولة العالم لذوي الإحتياجات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاتحاد الدولى للقوس والسهم يختار الحكم الدولي المصري الدكتو أحمد رشدي والذي يشغل منصب الأمين العام والمدير التنفيذي للإتحاد المصري للقوس والسهم لتحكيم بطولة العالم لذوي الإحتياجات الخاصة في القوس والسهم والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 يليها تحكيم بطولة العالم في القوس والسهم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 . ويعد رشدي الممثل الوحيد لحكام قارة أفريقيا والعرب في كلا البطولتين واللتين سيتم إقامتهما في سانت هيرتوجنبوش - هولندا خلال الفترة من 2ـ 9 يونية 2019. Advertisements ويتم إختيار صفوة الحكام الدوليين من قبل لجنة الحكام الدولية لمثل هذه البطولات نظراً لأهميتها وقوة المنافسة بها حيث سبق وأن تخطي رشدي للإختبارات العملية والنظرية خلال مؤتمر الحكام الدوليين الذي أقيم في لوزان - سويسرا في نوفمبر الماضي مما يعد تكريم يضاف لسجلات الإنجازات المشرفة للحكام العرب خلال عام 2019.

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