شكرا لقرائتكم خالد جلال يدرس حرس الحدود بالفيديو قبل موقعة الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس المدير الفنى لنادى الزمالك خالد جلال، نادى حرس الحدود بمشاهدة عدة مباريات له، قبل مواجهتهما غدا فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد المكس .

وحرص جلال على متابعة مواجهات الحدود أمام الأندية الكبيرة والتركيز على طريقة إدارة طارق العشرى لهذه المباريات، خاصة أنه يجيد إغلاق منطقة الدفاع فى مباريات الأندية الكبيرة، وهو ما وضح أمام الأهلى وبيراميدز والإسماعيلى .

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المباريات التى يتابعها جلال لإدارة طارق العشرى الفنية فى قيادته لحرس الحدود ستكون لها الدور الأكبر فى طريقة أداء الزمالك غدا فى موقعة المكس خاصة أن الزمالك يسعى لتحقيق فوز مريح حتى يستمر الابيض فى المنافسة بقوة على الدورى الممتاز مع الأهلى الذى يتصدر المسابقة برصيد 74 نقطة ويليه بيراميدز 70 نقطة ويحل الزمالك ثالثا 67 نقطة .