شكرا لقرائتكم لاسارتى يقرر عقد جلسة مع لاعبى الأهلى قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، عقد جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش وذلك للترتيب للمرحلة المقبلة.

يشار إلى أن الأهلي يستأنف مرانه مساء اليوم بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.

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ويتحدد على ضوء جلسة الجهاز الفني المقرر لها مساء اليومبرنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي لا يرتبط بمباريات رسمية في التوقيت الحالي بعد تأجيل مباراتيه أمام المقاولون والزماك لما بعد أمم أفريقيا لذا سيُحدد الجهاز الفني قبل مران الليلة برنامج الفريق إستعداداً للمرحلة المقبلة.