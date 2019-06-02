شكرا لقرائتكم فرج عامر: الكرة الأفريقية ما هى إلا مسرحية هزلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، استغرابه من الأحداث التى شاهدتها مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى أقيمت بين الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى.

وعلق فرج عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك على الأحداث قائلا: "ما حدث فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى أكد أن الكرة الأفريقية ما هى إلا مسرحية هزلية، وأن العلاقات داخل الاتحاد الأفريقى وقوة النفوذ والاتصالات تلعب دور مهم جدا فى النتائج".

وأضاف رئيس سموحة: قوة الترجى التونسى داخل الاتحاد الأفريقى ساعدته لتحقيق فوز متكرر فى بطولة أفريقيا وأن هناك تباينا كبيرا بين نتائج الترجى فى بطولة الأندية العربية وبطولة الأندية الأفريقية.

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واختتم عامر كلامه قائلاً: ربما يكون ما يحدث فى الاتحاد الأفريقى يحدث فى اتحادات أخرى كروية، مما يضعف تنافسيةً وحلاوة كرة القدم.

وكانت المباراة التى جمعت الترجى والوداد قد توقفت فى الدقيقة (61) لمطالبة لاعبى الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، من أجل استكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربى، وليد الكرتى، وألغاه الحكم بداعى التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجى.

وبعد نحو ساعة ونصف من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبى باكارى جاساما صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا، وذلك بناءً على قرار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".