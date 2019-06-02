شكرا لقرائتكم لاعب يد الأهلى الجديد: انتظروا موسما مميزا لفريق اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد عادل لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى المُنضم حديثاً من طلائع الجيش، عن عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدا أنها جاءت كتتويج لما يقدمه من أداء خلال الفترة الماضية.

وكشف أحمد عادل أنه رحب من البداية واختار الأهلى رغم امتلاكه لعدد من العروض، مؤكدا أنه فضل الانتقال إلى القلعة الحمراء لقناعته بالقدرة على تحقيق البطولات، وبسبب جماهير النادى التى طالبت بالتعاقد معه منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أنه يقدر جيدا حجم الضغوط الملقاة على اللاعبين فى الموسم المقبل، وأنه متفائل بقدرة الفريق على تقديم موسم مميز والمنافسة على حصد كل البطولات، بفضل روح الفانلة الحمراء ودعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير.

Advertisements

وشدد عادل على أن الفريق سيكون مقبلا على تحديات عديدة خلال الفترة القادمة، وأن وجود عناصر مميزة من لاعبى الفريق إلى جانب الصفقات التى تم إبرامها سيكون له دور كبير فى الظهور بشكل مميز يرضى طموحات الجماهير ويحقق تطلعات مسئولى النادى.

وأضاف أن اللعب للأهلى شرف كبير ومسئولية تحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز، وأنه على الصعيد الشخصى سيبذل أقصى ما لديه من أجل أن يكون عند حسن ظن الجماهير ومسئولى النادى، وأن يساهم مع اللاعبين فى الفوز بكل البطولات فى الموسم الجديد.