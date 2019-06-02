شكرا لقرائتكم خالد جلال فى مأزق بأول مبارياته مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبحث خالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك، عن بديل للاعب الوسط طارق حامد فى مباراته أمام حرس الحدود المرتقبة غدا الاثنين باستاد المكس، بعد غيابه عن مران الفريق أمس ولم يشارك فى التدريبات الجماعية .
وينتظر خالد مشاركة اللاعب فى مران الأحد أو غيابه ليقرر إذا كان سيغيب عن اللقاء أو لا لتجهيز بديل له، فى المركز الذى يعانى من غيابات بعد إصابة فرجانى ساسى، كما يعانى محمود عبد العزيز زيزو من كدمة فى الأنكل تعرض لها خلال لقاء الإنتاج الحربى الأخير ولم يتبقى فى هذا المركز سوى محمد حسن الغائب عن المباريات منذ فترة كبيرة، حيث لم يشارك سوى دقائق قليلة منذ بداية الموسم .
وهناك عدة ترشيحات أمام جلال يأتى فى مقدمتها تجربة يوسف أوباما فى هذا المركز أو محمد إبراهيم ليقوم أى منهم بهذا الدور .
ويلتقى الزمالك مع حرس الحدود فى العاشرة من مساء غد الاثنين فى المباراة المؤجلة من الاسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز وستقام المباراة بملعب المكس بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال فى مأزق بأول مبارياته مع الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.