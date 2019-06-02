شكرا لقرائتكم اختبار طبى لـ أحمد الشيخ فى مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع لاعب الأهلى أحمد الشيخ لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق، المقرر له فى التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش، وذلك للاطمئنان على حالته وتحديد موعد مشاركته فى المران الجماعى.
وكان الشيخ قد اشتكى من الإصابة بجزع فى كاحل القدم، وخضع لبرنامج استشفائى خلال الفترة الأخيرة.
ويؤدى الأهلى مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، التى حصل عليها لمدة 48 ساعة على أن يتحدد اليوم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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