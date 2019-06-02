شكرا لقرائتكم غدا.. بتروجت يصدر قرارا بموقفه النهائى من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مجلس إدارة بتروجت فى انعقاده الدائم لاتخاذ القرار النهائى بشان خوض الفريق لمباراته المهمة غدا أمام بتروجت فى الجولة الـ34 للدورى .

وأكد أحمد فهيم نائب رئيس بتروجت، أن مجلس الإدارة أرسل شكواه لمسئولى اتحاد الكرة لمعرفة رأيهم بشأن عدم خوض بتروجت لمباراته أمام المقاولون، إلا بعد خوض الأخير لمباراته أمام الأهلى فى الأسبوع الـ33 للدورى .

وأبدى فهيم اندهاشه من تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، الذى أكد من قبل على عدم أحقية بتروجت فى الاعتراض، مؤكدا أن الدوريات العالمية تقيم الثلاث جولات الأخيرة بالدورى فى نفس الموعد، ونحن طالبنا فقط بإقامة الأسبوع الأخير فقط فى نفس التوقيت إلا أن حديثا لم يلق قبولا لدى المسئولين باتحاد الكرة .

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وأضاف نائب رئيس بتروجت، أن القرار النهائى سيتخذه مجلس إدارة بتروجت صباح الغد، إما بخوض اللقاء، أو الإعلان عن الانسحاب بشكل رسمى .