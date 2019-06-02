شكرا لقرائتكم مى هشام لاعبة يد الأهلى تعلن الاعتزال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت مى هشام قائدة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، اعتزالها اللعبة، بعد موافقة الجهاز الفنى والإدارة لظروف خاصة . وأكدت لاعبة الأهلى، أنها تحب كرة اليد كثيرا وتسعى إلى الدخول فى عالم تدريب اللعبة خلال المرحلة المقبلة، حيث انها حققت العديد من البطولات للقلعة الحمراء على الصعيد المحلى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مى هشام لاعبة يد الأهلى تعلن الاعتزال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.