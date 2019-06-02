شكرا لقرائتكم لقب "الدوري والكأس" شرط استمرار جلال في قيادة الزمالك الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الجهاز الفني الجديد بقيادة خالد جلال التركيز على التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي، ليكون اللقب الثاني في الموسم الحالي بعد التتويج بالكونفدرالية. وأكد مرتضى منصور خلال جلسته مع جلال أن فوزه بالدوري للمرة الـ13 في تاريخ القلعة البيضاء سيكون دافعا علي منحه الثقة كاملة للبقاء علي رأس القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة في الموسم الجديد وتجديد الثقة فيه ومعاونيه. كما طالب رئيس الزمالك خلال جلال بضرورة المنافسة على لقب كأس مصر والحفاظ على اللقب الذي يحمل الفريق الأبيض آخر نسخة منه، لتجديد الثقة فيه، لاسيما وأن جلال صاحب الفوز في النسخة الماضية على سموحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقب "الدوري والكأس" شرط استمرار جلال في قيادة الزمالك الموسم المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.