شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يشاهد مباريات الحدود مع الكبار قبل مواجهة الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، على مشاهدة عدة مباريات لحرس الحدود قبل مواجهتهما غداً فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز والمقرر إقامتها باستاد المكس.

جلال حرص على متابعة مواجهات الحدود أمام الأندية الكبرى، والتركيز على طريقة إدارة طارق العشرى لهذه المباريات، خاصة أنه يجيد إغلاق منطقة الدفاع فى مباريات الأندية الكبيرة، وهو ما وضح أمام الأهلى وبيراميدز والإسماعيلى.

المباريات التى يتابعها جلال لإدارة طارق العشرى الفنية فى قيادته لحرس الحدود ستكون لها الدور الأكبر فى طريقة أداء الزمالك غدا فى موقعة المكس، خاصة أن الزمالك يسعى لتحقيق فوز مريح حتى يستمر الأبيض فى المنافسة بقوة على الدورى الممتاز مع الأهلى الذى يتصدر المسابقة برصيد 74 نقطة ويليه بيراميدز 70 نقطة ويحل الزمالك ثالثا 67 نقطة.