شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الحكم أحمد رشدى للمشاركة فى بطولات العالم للقوس والسهم بهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الدولى للقوس والسهم الحكم الدولى المصرى الدكتور أحمد رشدى، والذى يشغل منصب الأمين العام والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى للقوس والسهم، لتحكيم بطولة العالم لذوى الاحتياجات الخاصة فى القوس والسهم والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 يليها تحكيم بطولة العالم فى القوس والسهم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 . Advertisements ويعد رشدى الممثل الوحيد لحكام قارة أفريقيا والعرب فى كلا البطولتين واللتين سيتم إقامتهما فى سانت هيرتوجنبوش - هولندا خلال الفترة من 2ـ 9 يونية 2019. ويتم اختيار صفوة الحكام الدوليين من قبل لجنة الحكام الدولية لمثل هذه البطولات نظراً لأهميتها وقوة المنافسة بها حيث سبق وأن تخطى رشدى للاختبارات العملية والنظرية خلال مؤتمر الحكام الدوليين الذى أقيم فى لوزان - سويسرا فى نوفمبر الماضى مما يعد تكريم يضاف لسجلات الإنجازات المشرفة للحكام العرب خلال عام 2019.

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