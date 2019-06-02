عبد الدايم يلتحق بفراعنة الطائرة فى تصفيات كينيا بعد انتهاء العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس، أنه سيلتحق اليوم ببعثة المنتخب الأول التى غادرت مساء أمس إلى كينيا بعد انتهائه من أداء مناسك العمرة.
ويخوض منتخب مصر تصفيات أفريقيا فى كينيا خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجارى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب فى أغسطس المقبل.
وغادرت بعثة منتخب مصر مساء أمس السبت إلى كينيا تحت قيادة المدير الفنى الهولندى جيدو فورمولين.
وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.
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