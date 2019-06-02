شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة "يد" الأهلي الجديدة تتحدث عن خطة عودة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد عادل، لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلي المُنضم حديثاً من طلائع الجيش، سعادته بهذه الخطوة، مؤكداً أنها جاءت تتويجاً لما يقدمه من أداء خلال الفترة الماضية.

وقال عادل، إنه سعيد للغاية بارتداء قميص الأهلي بعد انتهاء النادى من المفاوضات التى بدأت معه منذ فترة طويلة، وأنه رحب من البداية واختار الأهلي رغم امتلاكه عدداً من العروض، مؤكدا أنه فضل الانتقال إلى القلعة الحمراء لقناعته بالقدرة على تحقيق البطولات، وبسبب جماهير النادى التى طالبت بالتعاقد معه منذ فترة طويلة.

Advertisements

وأشار لاعب كرة اليد إلى أنه يقدر جيداً حجم الضغوط الملقاة على اللاعبين فى الموسم المقبل، وأنه متفائل بقدرة الفريق على تقديم موسم مميز والمنافسة على حصد كل البطولات، بفضل روح الفانلة الحمراء ودعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير.



وشدد عادل على أن الفريق سيكون مقبلا على تحديات عديدة خلال الفترة القادمة، وأن وجود عناصر مميزة من لاعبي الفريق إلى جانب الصفقات التي تم إبرامها سيكون له دور كبير في الظهور بشكل مميز يرضي طموحات الجماهير ويحقق تطلعات مسئولي النادي.

وأضاف أن اللعب للأهلي شرف كبير ومسئولية تحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز، وأنه على الصعيد الشخصي سيبذل أقصى ما لديه من أجل أن يكون عند حسن ظن الجماهير ومسئولي النادي، وأن يساهم مع اللاعبين في الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.