شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد الشيخ وأمح قصة عشق لا تنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط أحمد الشيخ، نجم الأهلى، بعلاقة قوية مع المشجع الأهلاوى ذو الاحتياجات الخاصة أمح الدولى، حيث يتواجد معه فى العديد من المناسبات.

ويحرص الشيخ على اصطحاب أمح فى تدريبات الأهلى والمباريات، خاصة أنه يعلم جيدا مدى عشقه للقلعة الحمراء.

ويرصد الخليج 365 لقطات لـ أحمد الشيخ مع أمح الدولى فى الصور التالية..

أمح مع أحمد الشيخ

