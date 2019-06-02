شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي قبل مران الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام فى التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش للترتيب للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد الانتهاء من فترة الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.

Advertisements

وعلى ضوء جلسة الجهاز الفنى المقرر لها مساء اليوم يتحدد برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ولا يرتبط الأهلي بمباريات رسمية فى الوقت الحالي بعد تأجيل مباراتيه أمام المقاولون والزماك لما بعد أمم أفريقيا، لذا سيُحدد الجهاز الفنى قبل مران الليلة برنامج الفريق استعداداً للمرحلة المقبلة.