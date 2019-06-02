شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يجهز بدائل تحسبا لغياب طارق حامد أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة بنادى الزمالك، الجهاز الفنى لفريقه بقيادة خالد جلال فى مأزق قبل مباراة الأبيض أمام حرس الحدود المرتقبة غدا، الاثنين باستاد المكس، بعد غيابه عن مران الفريق أمس ولم يشارك فى التدريبات الجماعية .

غياب طارق حامد قد يجعله خارج حسابات الجهاز الفنى فى لقاء الحدود، وهو ما سيتحدد فى مران اليوم الأحد قبل السفر للإسكندرية، ويجعل هناك عجز فى مركز الوسط المدافع، نظراً لإصابة الثنائى فرجانى ساسى الغائب منذ فترة لإجرائه عملية جراحية بينما يعانى محمود عبد العزيز زيزو من كدمة فى الأنكل تعرض لها خلال لقاء الإنتاج الحربى الأخير، ولم يتبق فى هذا المركز سوى محمد حسن الغائب عن المباريات منذ فترة كبيرة حيث لم يشارك سوى دقائق قليلة منذ بداية الموسم .

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خالد جلال المدير الفنى للزمالك ينتظر الموقف النهائى لطارق حامد الذى غاب لظروف خاصة، ولكنه بدأ تجهيز البديل الذى سيلعب بدلاً من طارق حامد حال غيابه بجوار العائد من فترة طويلة محمد حسن كلاعبين وسط مدافع، وهناك عدة ترشيحات أمام جلال، فى مقدمتها تجربة يوسف أوباما فى هذا المركز أو محمد إبراهيم ليؤدى أى منهما بهذا الدور .

ويلتقى الزمالك مع حرس الحدود فى العاشرة مساء غد الاثنين فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز وستقام المباراة بملعب المكس بالإسكندرية.