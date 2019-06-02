شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بتروجت: المجلس فى انعقاد دائم وسنعلن موقفنا من لقاء المقاولون غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد فهيم، نائب رئيس بتروجت، أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرار النهائى بشأن خوض الفريق لمباراته المهمة غداً أمام المقاولون فى الجولة الـ34 للدورى.

وأضاف فهيم أن مجلس الإدارة أرسل شكواه لمسئولى اتحاد الكرة لمعرفة رأيهم بشأن عدم خوض بتروجت لمباراته أمام المقاولون إلا بعد خوض الأخير لمباراته أمام الأهلى فى الأسبوع الـ33 للدورى.

وأبدى فهيم اندهاشه من حديث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، الذى أكد من قبل عدم أحقية بتروجت فى الاعتراض، مؤكداً أن الدوريات العالمية تقيم الثلاث جولات الأخيرة بالدورى فى نفس الموعد، ونحن طالبنا فقط بإقامة الأسبوع الأخير فقط فى نفس التوقيت إلا أن حديثا لم يلق قبولاً لدى المسئولين باتحاد الكرة.

واختتم نائب رئيس بتروجت حديثه بالقول إن القرار النهائى سيتخذه مجلس إدارة بتروجت صباح غدٍ إما بخوض اللقاء أو الإعلان عن الانسحاب بشكل برسمى.