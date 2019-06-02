شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "كاحل" أحمد الشيخ قبل مران الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق، المقرر له فى التاسعة والنصف مساءً على ملعب التتش، للاطمئنان على حالته وتحديد موعد مشاركته فى المران الجماعى.
واشتكى الشيخ من جزع فى كاحل القدم، وخضع لبرنامج استشفائى خلال الفترة الأخيرة.
ويؤدى الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها لمدة 48 ساعة على أن يتحدد اليوم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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