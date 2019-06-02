شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن يد الأهلى مى هشام تعلن اعتزالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مى هشام، قائدة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، اعتزال اللعبة بعدما تقدمت بطلب إلى الجهاز الفنى والإدارة. وقالت مى هشام، إنها قدمت طلب الاعتزال للجهاز الفنى وتمت الموافقة عليه نظرا لظروف خاصة. وأكدت مى هشام أنها تحب كرة اليد كثيرا وتسعى للدخول فى عالم تدريب اللعبة خلال المرحلة المقبلة، بعدما حققت العديد من البطولات للقلعة الحمراء على الصعيد المحلى.

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