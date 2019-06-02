"ضاع الأسد يا مو".. صلاح يفوز برهان نهائي الأبطال.. وماني يزور الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستعد السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، للتواجد في مصر خلال الأيام المقبلة، مع منتخب بلاده للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

وتستضيف مصر في الفترة بين 21 يونيو الى 19 يوليو بطولة أمم أفريقيا، وتلعب السنغال بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا.

لكن يتطلع ساديو ماني، لزيارة استثنائية عند قدومه لمصر، مع زميله المصري محمد صلاح، لـ"الأزهر الشريف"، وذلك بسبب فوزه بـ"رهانه" مع محمد صلاح الخاص بالتسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا بأيام، تداولت وسائل الإعلام المختلفة، تصريح أطلقه ساديو ماني، وكشفه عن رهان خاص مع محمد صلاح في حال تسجيل الأهداف في شباك توتنهام الإنجليزي

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وقال ماني، "قلت لصلاح، إذا قام بالتسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا، سوف يصطحبني في جولة للأزهر الشريف في مصر، وإذا قمت أنا بالتسجيل، سأهديه أسدًا".

وسجل محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا حيث قاد ليفربول إلى التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، إثر فوز الفريق على توتنهام 2 / صفر على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في المواجهة الإنجليزية الخالصة التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة.

هدف صلاح جاء من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من أحداث المباراة، التي اشتعلت بعد مرور ثوانٍ معدودة، حيث حصل ليفربول على ضربة جزاء عندما تصدى موسى سيسوكا كرة عرضية حاول ساديو ماني إرسالها داخل منطقة الجزاء.

ويترقب الجميع الزيارة المحتملة للثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح للأزهر الشريف، بعد موسم استثنائي قدمه الثنائي مع ليفربول، شهد تتويجهم بالحذاء الذهبي برصيد 22 هدفا لكل لاعب في الدوري الإنجليزي، بجانب لقب دوري أبطال أوروبا.