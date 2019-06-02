نيمار يرد على اتهامات الاغتصاب برسائل "واتس آب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صباح اليوم الأحد على اتهامه بالاغتصاب، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ ضد اللاعب في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وقالت السيدة إنه أثناء تواجدها في أحد فنادق باريس بالعاصمة فرنسا يوم 15 مايو الماضي، كان نيمار في حالة سُكر وأصبح عنيفًا بعد دقائق من المقابلة، حتى اعتدى عليها جنسيًا.

ونشر نيمار مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يشارك فيه رسائل "واتس آب" التي كانت لديه مع المرأة في الفترة بين مارس ومايو 2019، مؤكدًا أنه سقط في فخ.

ونفى صاحب الـ27 عامًا اتهامات الاغتصاب، وأراد إظهار أنهما استمرا في إرسال رسائل لبعضهما البعض بعد المقابلة التي جرت 15 مايو.

وقال نيمار: ""أنا أشارك كل شيء والمحادثة التي أجريتها مع المرأة، كل لحظاتنا الخاصة، من الضروري الانفتاح وإظهار ذلك لإظهار أنه لم يحدث شيء حقيقي".

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وأضاف: "ما حدث هذا اليوم كان علاقة بين رجل وامرأة بين أربعة جدران، وهو ما يحدث مع جميع الأزواج، لم يكن هناك خطأ حيث استمرينا في تبادل الرسائل في اليوم التالي".

وأوضح: "إنني متهم بالاغتصاب، إنها كلمة ثقيلة وشيء قوي، لكن هذا ما يحدث الآن وقد أدهشني ذلك، إنه لأمر سيء ومحزن للغاية أن أسمع هذا لأن أي شخص يعرفني ويعرف شخصيتي يعلم أنني لن أفعل شيئا مثل هذا أبدا".

وأكمل: "لقد كان فخًا وانتهى بي الأمر إلى الوقوع فيه، لكن هذا درس للمستقبل، هناك أشخاص يريدون الاستفادة من الآخرين وابتزازهم، وهذا أمر محزن حقًا، ليس بالنسبة لي فقط بل لعائلتي بأكملها.

وأتم نجم برشلونة السابق قائلا: "لقد تربيت بشكل جيد ومن المحزن أن أتعرض لهذا، يجب أن أجرب شيئًا مخلصًا وصادقًا، لأنني أحب هذا وأنا صادق".

يُذكر أن نيمار يستعد في الوقت الحالي لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019 التي ستنطلق على الأراضي البرازيلية في 14 يونيو المقبل.