تقرير.. صلاح ليس أول مصري يفوز بلقب أوروبي في كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أول لاعب مصري في تاريخ كرة القدم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، لكنه ليس أول مصري يفوز بلقب أوروبي في اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على توتنهام الإنجليزي (2-0)، في المباراة النهائية لتشامبيونز ليج (2018-19) التي جمعت الفريقين مساء السبت بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وكان أحمد صلاح حسني، لاعب الأهلي الأسبق، أول مصري يُتوج بلقب أوروبي في كرة القدم، بعد تحقيق ذلك الإنجاز بقميص شتوتجارت الألماني عام 2000، لكن يبقى دوري الأبطال هو الكأس الأغلى.

وحرص الفنان الحالي على تهنئة صلاح عبر حسابه على تويتر بعد التتويج بلقب تشامبيونز ليج، قائلا: "مبروك يا حبيبي.. تستحقها يا فخر مصر".

أحمد صلاح حسني، البالغ من العمر 39 عامًا حاليًا، خاض إحدى المواجهات النهائية الثلاثة لبطولة "إنتر توتو" عام 2000، وتوج باللقب بعد الفوز على أوكسير الفرنسي بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين.

وكانت "إنترتوتو" إحدى البطولات الرسمية لكأس الاتحاد الأوروبي، وتمتعت بنظام خاص، حيث كانت البطولة تختتم بثلاث مواجهات نهائية، تؤهل 3 فرق لكأس الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتم دمج البطولة ذاتها مع كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008.

وظهر صلاح حسني في مباراتي النهائي ذهابًا وإيابًا، إذ انتهى أول لقاء بنتيجة (2-0) لفريقه وخاض خلاله 78 دقيقة، واللقاء الأخير بالتعادل (1-1) وخاض 45 دقيقة كبديل في الشوط الثاني من المباراة.

أما أحمد حسام ميدو، فساهم في تأهل مارسيليا عام 2004 إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الأوروبي "يوروبا ليج حاليًا"، لكنه لم يظهر في المباراة، حيث كان خارج القائمة من الدور نصف النهائي.

شارك ميدو في مباراتي دور الـ32 من المسابقة أمام دنيبرو الأوكراني (19 دقيقة و90 دقيقة)، ولعب إياب دور الـ16 ضد ليفربول (19 دقيقة)، وإياب الدور ربع النهائي ضد إنتر ميلان (83 دقيقة).

لم ينل مارسيليا، الذي تأهل لنهائي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، اللقب في النهاية، بعدما خسر المباراة النهائية على يد فالنسيا الإسباني بنتيجة (2-0).

يشار أيضًا إلى أن مجدي طلبة وإبراهيم حسن أول من شاركا في مسابقة أوروبية، بعد ظهورهما في "يوروبا ليج" مع باوك اليوناني ضد إشبيلية الإسباني، يوم 19 سبتمبر عام 1990.

ويعد هاني رمزي أول لاعب مصري يشارك في دوري أبطال أوروبا، بعدما مثّل كايزرسلاوترن الألماني ضد بنفيكا في دور المجموعات من المسابقة، يوم 16 سبتمبر عام 1998.

ويبقى صلاح متفوقًا على أساطير مصر في أوروبا، تبعًا للموقع الرسمي لـ"ويفا" كالتالي:

- الأكثر مشاركةً في دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم والجديد (شاملة التصفيات المؤهلة):

محمد صلاح (بازل، تشلسي، روما، ليفربول): 50 مباراة.

محمد النني (بازل وارسنال): 24 مباراة.

Advertisements

ميدو (اياكس، مرسيليا، روما): 21 مباراة.

أحمد حسن (بشكتاش، أندرلخت): 12 مباراة.

طارق السعيد (أندرلخت): 7 مباريات.

- الأكثر تهديفًا في دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم والجديد (شاملة التصفيات المؤهلة):

محمد صلاح (بازل، تشلسي، روما، ليفربول): 22 هدفًا.

ميدو (اياكس، مرسيليا، روما): هدفان.

محمد النني (بازل، ارسنال): هدف.

عمر الحسيني (ليفاديا تالين): هدف.

- الأكثر مشاركةً في البطولات الأوروبية بشكل عام:

محمد صلاح (بازل وتشيلسي وفورنتينا وروما وليفربول): 78 مباراة.

محمد النني (بازل وارسنال): 62 مباراة.

هاني رمزي (نيوشاتيل زاماكس، فيردر بريمن، كايزرسلوترن) 48 مباراة.

أحمد حسن (كوكاليسبور، بشيكتاش، اندرلخت): 37 مباراة.

ميدو (اياكس، مرسيليا، روما، توتنهام): 34 مباراة.

- الأكثر تهديفًا في البطولات الأوروبية بشكل عام:

محمد صلاح (بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول): 27 هدفًا.

أحمد حسن كوكا (ريو افي، براجا): 7 أهداف.

محمد النني (بازل، ارسنال): 4 أهداف.

أحمد صلاح حسني (شتوتجارت، جنت): 4 أهداف.

حسام حسن (نوشاتيل زاماكس): 4 أهداف.