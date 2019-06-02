بين روما ومدريد.. ليفربول وقصة الألقاب الـ6 بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سجل النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا حيث قاد ليفربول إلى التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في المواجهة الإنجليزية الخالصة التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة.

وتوج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا بالتغلب على توتنهام 2 / صفر في نهائي إنجليزي خالص للبطولة، والسطور التالية توضح قصة فوز ليفربول بكل من الألقاب الخمسة الماضية:

1977 في روما: (ليفربول × بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 3 / 1)

توج ليفربول باللقب الأوروبي للمرة الأولى بالتغلب على مونشنجلادباخ في العاصمة الإيطالية روما.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله تيري ماكديرموت ولكن ألان سيمونسن أحرز هدف التعادل لمونشنجلادباخ قبل أن يعيد تومي سميث التقدم لليفربول ثم أحرز فيل نيل هدف الاطمئنان لليفربول من ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة.

1978 في لندن: (ليفربول × كلوب بروج البلجيكي 1 / صفر)

نجح ليفربول في الدفاع عن لقبه الأوروبي بفضل الهدف الذي سجله كيني دالجليش في شباك منافسه كلوب بروج البلجيكي في وسط الشوط الثاني. وحاول بروج الرد في نهاية المباراة ولكن ليفربول دافع عن فوزه بقوة.

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1981 في باريس: (ليفربول × ريال مدريد الإسباني 1 / صفر)

قدم الفريقان عرضا متواضعا في المباراة لكن ألان كينيدي حسم اللقب لليفربول بتسجيل الهدف الوحيد للمباراة في وقت متأخر من المباراة. وأصبح المدرب بوب بيسلي أول مدرب يفوز باللقب الأوروبي ثلاث مرات.

1984 في روما: (ليفربول × روما الإيطالي 1 / 1 ثم 4 / 2 بركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي)

عاد ليفربول إلى العاصمة الإيطالية روما لكنه تغلب في هذه المرة على فريق روما في عقر داره علما بأن روما كان المرشح الأقوى للفوز بهذا اللقب.

وسجل فيل نيل لليفربول وروبرتو بروتزو لروما في الوقت الأصلي للمباراة واستمر التعادل في الوقت الإضافي قبل أن ينجح حارس المرمى بروس جروبيلار في قيادة ليفربول للفوز بركلات الترجيح.

2005 في اسطنبول : (ليفربول × ميلان الإيطالي 3 / 3 ثم فاز ليفربول 3 / 2 بركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي)

تقدم ميلان في الشوط الأول بثلاثية نظيفة سجلها باولو مالديني وهيرنان كريسبو (هدفان) ولكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف عن طريق ستيفن جيرارد وفلاديمير سميتشر وتشابي ألونسو.

ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي الذي شهد استمرار التعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أعاد فيها الحارس جيرزي دوديك ذكريات جروبيلار وقاد ليفربول لاستكمال "معجزة اسطنبول" بالتصدي لركلة الترجيح التي سددها الأوكراني أندري شيفتشنكو مهاجم ميلان.