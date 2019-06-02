خاص.. شريف إكرامي يدرس الاعتزال والبدأ في مجال التدريب

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف مصدر مقرب من شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأخير يدرس الاعتزال في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أنه كانت هناك جلسة بين الحارس وعدد من زملاؤه بالفريق وأحد أعضاء مجلس إدارة النادي وتحدثوا معه حول ملف اعتزاله.

وتابع أن إكرامي أكد رغبته وقدرته في الاستمرار داخل المستطيل الأخضر الا أن ابتعاده عن تشكيل الأهلي وخروجه من حسابات المنتخب وعدم رغبته في الخروج للاحتراف خارج أسوار القلعة الحمراء ستجبره على الاعتزال مبكرا عن الوقت الذي كان يحدده.

واختتم أن إكرامي سيدرس بجدية الاعتزال عقب الموسم المقبل أو سيكمل موسما أخر على الأكثر على أن يعلق حذاؤه بعد ذلك.

وقرر شريف البدأ في الحصول على دورات تدريبية وخوض معايشات في أندية أوروبا من أجل البدأ في مجال التدريب.