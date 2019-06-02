الفحص الطبي يحدد موعد مشاركة اكرامي والشيخ في تدريبات الاهلي

يخضع شريف إكرامي وأحمد الشيخ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق، المقرر له في التاسعة والنصف مساء

على ملعب التتش، وذلك للاطمئنان على حالتهما وتحديد موعد مشاركتهما في المران الجماعي.

واشتكى اكرامي من رشح بسيط في

الركبة، فيما تعرض الشيخ لجزع في كاحل القدم، وخضعا لبرنامج استشفائي خلال الفترة الأخيرة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، على أن يتحدد اليوم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.