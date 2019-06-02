يخضع شريف إكرامي وأحمد الشيخ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق، المقرر له في التاسعة والنصف مساءعلى ملعب التتش، وذلك للاطمئنان على حالتهما وتحديد موعد مشاركتهما في المران الجماعي.
واشتكى اكرامي من رشح بسيط في
ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، على أن يتحدد اليوم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفحص الطبي يحدد موعد مشاركة اكرامي والشيخ في تدريبات الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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