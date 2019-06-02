هشام نصر: وصول ديفيز وباروندو لنهائي أبطال أوروبا دليل نجاح اتحاد اليد

أشاد المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بوصول الاسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، ليقود فريقه فاردار المقدوني لمواجهة فريق فيسبريم المجري الذي يقوده مواطنه الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الذي قاد "الفراعنة" للحصول على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك.

وقال نصر: "لا شك أن دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، هو البطولة الأقوى على صعيد منافسات الأندية في العالم، ويشهد حضور قوي لأفضل اللاعبين على مستوى العالم، وبالتالي فإن البقاء في هذه البطولة دائما للأقوى، ولا يصل إلى الأدوار النهائية إلا الأفضل".

وأضاف: " وصول فريق فيسبريم المجري بقيادة المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني ديفيد ديفيز، وفريق فاردار المقودني والذي يقوده روبرتو جارسيا المدير الفني الحالي للمنتخب، يؤكد على جودة الاختيارات الفنية لمدربي المنتخبات الوطنية، ودليل واقعي على الرؤية الفنية التي يمتلكها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وحرصهم على مصلحة المنتخبات الوطنية، من خلال اختيار العناصر الأفضل عالميا لقيادة المنتخب الأول".

وأكد رئيس الاتحاد على أن الاختيارات الفنية للمنتخبات الوطني تتم طبقا لأسس علمية واضحة، ودراسات فنية يشارك فيها عدد من المتخصصين، وتأتي بالأفضل على مستوى العالم، ويبقى التوفيق فقط من أجل تحقيق نتائج متميزة، خاصة وأن مصر تمتلك لاعبين على مستوى مميز فنيا وبدنيا، ولديهم القدرة على المنافسة في أكبر المناسبات الدولية.

وأضاف نصر أن اختيار المدير الفني

وتابع: "وأيضا المدير الفني الذي تم التعاقد معه مؤخرا الإسباني روبرتو جارسيا، جاء اختياره بناءً على أسس علمية واضحة ومحددة، هو ما بات واضحا من خلال تأهله أيضا إلى المباراة النهائية على حساب فريق

وأكد نصر على أن هناك دعم كامل ومساندة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاتحاد المصري لكرة اليد بهدف الوصول إلى أفضل النتائج وتجهيز المنتخب الوطني جيدا ليكون منافسا قويا في بطولة العالم للرجال التي تستضيفها مصر عام 2021 .

وفريق فاردار المقودني والذي يقوده روبرتو جارسيا المدير الفني الحالي للمنتخب، يؤكد على جودة الاختيارات الفنية لمدربي المنتخبات الوطنية، ودليل واقعي على الرؤية الفنية التي يمتلكها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وحرصهم على مصلحة المنتخبات الوطنية، من خلال اختيار العناصر الأفضل عالميا لقيادة المنتخب الأول".وأكد رئيس الاتحاد على أن الاختيارات الفنية للمنتخبات الوطني تتم طبقا لأسس علمية واضحة، ودراسات فنية يشارك فيها عدد من المتخصصين، وتأتي بالأفضل على مستوى العالم، ويبقى التوفيق فقط من أجل تحقيق نتائج متميزة، خاصة وأن مصر تمتلك لاعبين على مستوى مميز فنيا وبدنيا، ولديهم القدرة على المنافسة في أكبر المناسبات الدولية.وأضاف نصر أن اختيار المدير الفنيالإسباني ديفيد ديفيز والذي رحل مؤخرا عن تدريب منتخبنا، لم يكن بالصدفة، وإنما كان بناءً على دراسات فنية تم إعدادها بواسطة كوادر داخل الاتحاد، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوربا هو خير دليل على صحة الرؤية الفنية للاتحاد، وبالفعل حقق نتائج جيدة مع المنتخب في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بألمانيا والدنمارك.وتابع: "وأيضا المدير الفني الذي تم التعاقد معه مؤخرا الإسباني روبرتو جارسيا، جاء اختياره بناءً على أسس علمية واضحة ومحددة، هو ما بات واضحا من خلال تأهله أيضا إلى المباراة النهائية على حساب فريق برشلونة الذي يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وحصوله على جائزة أفضل مدرب في أوربا لهذا العام".وأكد نصر على أن هناك دعم كامل ومساندة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاتحاد المصري لكرة اليد بهدف الوصول إلى أفضل النتائج وتجهيز المنتخب الوطني جيدا ليكون منافسا قويا في بطولة العالم للرجال التي تستضيفها مصر عام 2021 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام نصر: وصول ديفيز وباروندو لنهائي أبطال أوروبا دليل نجاح اتحاد اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.