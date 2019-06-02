جلسة بين لاسارتي وجهازه المعاون قبل انطلاق مران الأهلي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة، مارتن لاسارتي، جلسة تنسيقية مساء، اليوم الأحد، قبل انطلاق مرانالفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش، وذلك للترتيب للمرحلة المقبلة.
ويستأنف الأهلي مرانه مساء، اليوم، بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.
وعلى ضوء جلسة الجهاز الفني المقرر لها مساء، اليوم، يتحدد برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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