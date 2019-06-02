اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب التتش

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة، وذلكفي إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.
ويؤدي الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقًا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن
وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
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