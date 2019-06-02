شاهد.. محمد النني يوجه رسالة إلى محمد صلاح

وجه محمد النني نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، رسالة إلى محمد صلاح لاعب ليفربول بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن محمد صلاح من قيادة ليفربول، أمس السبت، للتويج ببطولة دوري

أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، والأولى للنجم المصري، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لزميله في المنتخب محمد صلاح معلقًا: "فخور بك للغاية يا أخي محمد صلاح".

يذكر أن النني تواجد مع آرسنال يوم الأربعاء الماضي في آذربيجان، لخوض نهائي الدوري الأوروبي، والذي خسره لصالح تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

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