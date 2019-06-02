شاهد.. كلوب يوفي بوعده لجماهير ليفربول

احتفل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع جماهير فريقه، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعدما وعد الجماهير بعد النهائي بالعام الماضي العودة مجددًا من أجل تحقيق اللقب الأوروبي.
ظهر كلوب عقب الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نسخة العام الماضي من دوري الأبطال صباحًا، وهو يغني مع جماهير ليفربول، يوعدهم بالذهاب مجددًا إلى النهائيالعام المقبل والمحاولة مرة أخرى من أجل لقب ذات الأذنين. what a way to keep your promise that was! This is a Twitter Status — Mootaz Chehade (@MHChehade)
Throwback to almost a year ago the morning after Liverpool's Champions League final loss to Real Madrid at 6 AM, Jurgen Klopp was already singing with the fans promising to comeback again next year, and what a way to keep your promise that was! pic.twitter.com/AUDIJ8f3ve— Mootaz Chehade (@MHChehade) May 20, 2019
ها هو فعلها كلوب وذهب إلى النهائي وتوج باللقب وقام بغناء نفس الأهزوجة عقب التتويج باللقب مع الجماهير.
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