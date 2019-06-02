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شاهد.. كلوب يوفي بوعده لجماهير ليفربول

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احتفل يورجن كلوب المدير الفني لفريق مع جماهير فريقه، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعدما وعد الجماهير بعد النهائي بالعام الماضي العودة مجددًا من أجل تحقيق اللقب الأوروبي.

ظهر كلوب عقب الخسارة أمام بنتيجة 3-1 في نسخة العام الماضي من دوري الأبطال صباحًا، وهو يغني مع جماهير ليفربول، يوعدهم بالذهاب مجددًا إلى النهائي

العام المقبل والمحاولة مرة أخرى من أجل لقب ذات الأذنين. what a way to keep your promise that was! This is a Twitter Status — Mootaz Chehade (@MHChehade)

ها هو فعلها كلوب وذهب إلى النهائي وتوج باللقب وقام بغناء نفس الأهزوجة عقب التتويج باللقب مع الجماهير.

 

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