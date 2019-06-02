كأس العالم للشباب.. كولومبيا تصطدم بنيو زيلندا في دور الـ16

يستعد منتخب كولومبيا اليوم الأحد، لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم للشباب ببولندا، وذلك حينما يواجه نظيره النيو زيلندي، في إطار مباريات دور الستة عشر من البطولة.

ويبحث منتخب كولومبيا عن تفادي مفاجأت نيو زيلندا، بعد أن ظهر الأخير بشكل جيد في البطولة حتى الآن.

وتمكن المنتخب الكولومبي من التأهل بصعوبة كثاني المجموعة الأولى، بعد فوزه على بولندا بهدفين، ثم خسارته من السنغال بثنائية، قبل أن يحقق الفوز

على تاهيتي بستة أهداف ليتأهل في المركز الثاني بـ 6 نقاط.

وسجلت كولومبيا في دور المجموعات 8 أهداف واستقبلت هدفين فقط.

وعلى الجانب الأخر فمنتخب نيو زيلندا تأهل لدور الستة عشر، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة بستة نقاط، بعد فوز على الهندوراس والنرويج، ثم الهزيمة في الجولة الأخيرة من منتخب أوروجواي.

وسجلت نيو زيلندا 7 أهداف خلال دور المجموعات، منهم خمسة اهداف في شباك منتخب هندوراس الضعيف دفاعيًا، وهو ما لا يعد مؤشر لقوة الهجوم النيو زيلندي، في ظل ضعف الهندوراس.

واستقبلت نيو زيلندا خلال دور المجموعات، هدفين فقط، في لقائهم أمام أوروجواي، أمام مباراتي النرويج والهندوراس لم يستقبل فيهم أهداف لضعف هجوم المنتخبين.

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موعد مباراة كولومبيا ونيو زيلندا

تنطلق مباراة كولومبيا ونيو زيلندا في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة

والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

والعاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا ونيو زيلندا

سيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 7