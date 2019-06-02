فيديو.. فرحة محمد صلاح وزوجته عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا

توج نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على توتنهام بهدفين دون رد، مساء أمس، والتي جمعت بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو". على ملعب "واندا ميتروبوليتانو". سجل محمد صلاح وأوريجي أهداف الفوز للريدز، التي منحت ليفربول اللقب السادس لهم ببطولة دوري أبطال أوروبا. واحتفلت زوجة محمد صلاح، وابنته مع "مو" عقب التتويج ببطولة ذات الأذنين، حيث تحرص دائمًا على مؤازرة زوجها صلاح. Advertisements

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