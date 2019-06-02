الصحافة الأوروبية: ليفربول يطرق أبواب السعادة بعد التتويج بدوري الأبطال

أفردت وسائل الإعلام والصحف الأوروبية مساحة واسعة للاحتفال بتتويج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه على توتنهام في مباراة نهائي البطولة بهدفين دون رد. وأبرزت صحيفة بيلد الألمانية تتويج الريدز بدوري الأبطال وعنونت: "ليفربول يطرق باب السعادة " . بينما عنونت صحيفة "ليكيب" الفرنسية : "حفظ الله الحمر " . على جانب آخر، سلطت الصحف الإسبانية الضوء على تتويج الفريق الإنجليزي باللقب حيث عنونت صحيفة "اس " : "ليفربول الخالد .. اللقب السادس للريدز "، بينما علقت صحيفة ماركا على الحدث بعنوان : " ليفربول يحقق السادسة " . كما عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" : Advertisements "كبرياء الأحمر .. ليفربول ينجح في تحقيق السادسة بمدريد " . وفي ذات الإطار، احتفلت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الأحد بفوز ليفربول باللقب للمرة السادسة، حيث عنونت صحيفة "اكسبريس سبورت " : " كلوب يحقق المجد " . وعنونت صحيفة "دايلي ستار" : " الخارقون .. ليفربول بطل لدوري أبطال أوروبا " . بينما تصدرت صورة لاعبي ليفربول أثناء استلام كأس البطولة غلاف صحيفة "دايلي ميل " وعنونت : " فرحة السادسة".

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