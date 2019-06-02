كأس العالم للشباب.. أصحاب الأرض في اختبار صعب أمام إيطاليا بدور الـ16

تستأنف، اليوم الأحد، مباريات بطولة كأس العالم للشباب ببولندا، حيث تنطلق أول مباراتين في دور الستة عشرة للبطولة، والتي ستشهد مواجهة صعبة لأصحاب الأرض أمام بولندا.

فيلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره البولندي على ملعب ستاد جدينيا، في أولى لقاءات دور الـ16 من البطولة، في لقاء قوي وصعب على أصحاب الأرض.

ويخشى منتخب بولندا مستضيف البطولة من الخروج المبكر، خاصة بعد تأهله بشق الأنفس عن المجموعة الأولى، كأفضل فريق صاحب مركز ثالث، في دور المجموعات.

وفي دور المجموعات خسر منتخب بولندا من كولومبيا في افتتاح

مشواره بهدفين دون رد، ثم حقق فوزه الوحيد على منتخب تاهيتي الضعيف بخماسية، وتعادل سلبيا مع السنغال.

وهجوميا فإن المنتخب البولندي سجل 5 أهداف في دور المجموعات جميعها في منتخب تاهيتي، بينما لم ينجح في التسجيل أمام السنغال وكولومبيا، مما يظهر معاناة الفريق من ضعف هجومي، أما على المستوى الدفاعي فظهر بشكل أفضل، حيث لم يستقبل سوى هدفين.

ومع التأهل الصعب لمنتخب بولندا تستشعر الجماهير بإمكانية الخروج المبكر

للبطولة، خاصة في ظل تقديم الفريق أداء غير ثابت.

وعلى الجانب الآخر فإن منتخب إيطاليا تأهل بشكل مستحق إلى دور الـ16، بعد تصدره للمجموعة الثانية، بالفوز على المكسيك بهدفين مقابل هدف، ثم الانتصار على الأكوادور بهدف دون رد، وتعادل سلبيا مع اليابان في الجولة الأخيرة من المجموعة.

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وعلى مستوى القوة الهجومية فالمنتخب الإيطالي سجل 3 أهداف في دور المجموعات من مباراتين، وتعادل سلبيا في الأخيرة، ولم يتلق سوى هدف واحد فقط.

موعد مباراة إيطاليا وبولندا:

تنطلق مباراة إيطاليا وبولندا في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة،

والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي،

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبولندا:

سيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 7