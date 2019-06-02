رياضة | خاميس يوجه رسالة لرئيس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس يوجه رسالة لرئيس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، في البقاء في صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن خاميس طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد إقناع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب البلانكوس بمشاركته في فترة الاعداد للموسم المقبل حتى وصول عروض قوية له في الصيف.

وتابع الموقع أن الكولومبي سوف يحاول إقناع زيدان بمستواه في فترة الإعداد من أجل حجز مقعد في تشكيلة ريال مدريد في الموسم المقبل.

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وكان خاميس قضى عامين في بايرن ميونخ على سبيل الإعارة من ريال مدريد والفريق البافاري يستطيع شراء عقده مقابل 42 مليون يورو حتى منتصف شهر يونيو الجاري بالرغم من عدة نية بطل الدوري الألماني بسبب عدم قناعة الكرواتي نيكو كوفاتش بالكولومبي.

وينال خاميس اهتمام كل من أرسنال ومانشستر يونايتد ونابولي ويوفنتوس واتلتيكو مدريد في الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن ريال مدريد يريد بيع خاميس بـ50 مليون يورو على أقل تقدير في الصيف.