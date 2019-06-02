رياضة | خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أنه سيكون هناك اجتماع حاسم وجهًا لوجه بين قادة ريال مدريد وتشيلسي لإنهاء التوقيع مع إدين هازارد ونقله إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف. ووفقًا لموقع ديفنسا سنترال أصبح توقيع إدين هازارد نجم تشيلسي مع ريال مدريد مسألة أيام ، بعد أن أعطى اللاعب موافقته للانتقال للفريق الملكي ، والبلجيكي على وشك تحقيق حلمه لارتداء قميص الميرينجي ، لهذا من الضروري فقط إنهاء إغلاق آخر هامش من العملية.

لهذا ، سافر قادة مدريد إلى إنجلترا لإنهاء المفاوضات لضم هازارد وجهاً لوجه مع تشيلسي ، وبمجرد الوصول إلى لندن ، سيتعين عليهم التحدث إلى مارينا جرانوفسكايا ، المديرة الرياضية لتشيلسي.

مع انتهاء موسم كلا الناديين ، أصبح لدى مدريد الفرصة لشن جميع الهجمات التي يريدونها للاعب البلجيكي هازارد ، وسيعملون كل ما في وسعهم لنقله إلى سانتياجو برنابيو.



كانت الفكرة الأولية لمدريد هي إعلان التوقيع مع إدين هازارد يوم الاثنين 3 يونيو ، رغم أن هذه الفكرة قد استُبعدت أخيرًا ، إلا إذا حدث تحول في الأحداث في الساعات القادمة.