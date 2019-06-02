رياضة | خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لموقع ديفنسا سنترال أصبح توقيع إدين هازارد نجم تشيلسي مع ريال مدريد مسألة أيام ، بعد أن أعطى اللاعب موافقته للانتقال للفريق الملكي ، والبلجيكي على وشك تحقيق حلمه لارتداء قميص الميرينجي ، لهذا من الضروري فقط إنهاء إغلاق آخر هامش من العملية.
مع انتهاء موسم كلا الناديين ، أصبح لدى مدريد الفرصة لشن جميع الهجمات التي يريدونها للاعب البلجيكي هازارد ، وسيعملون كل ما في وسعهم لنقله إلى سانتياجو برنابيو.
كانت الفكرة الأولية لمدريد هي إعلان التوقيع مع إدين هازارد يوم الاثنين 3 يونيو ، رغم أن هذه الفكرة قد استُبعدت أخيرًا ، إلا إذا حدث تحول في الأحداث في الساعات القادمة.