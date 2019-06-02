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رياضة | دي ليخت يرد على انتقاله لبرشلونة برسالة جديدة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يرد على انتقاله لبرشلونة برسالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت قائد ومدافع أياكس أمستردام عن مستقبله ، معلقًا أيضًا على إحتمالية أن يكون رونالد كومان مدربًا جديدًا لبرشلونة.

وبسؤال دي ليخت ، لماذا لم تتخذ قرارًا بعد بشأن مستقبلك؟ ، رد المدافع الهولندي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: السبب بسيط للغاية: كانت هناك معلومات وأخبار لفترة طويلة تحدثوا فيها عن مستقبلي ولم تبدأ نافذة التوقيعات بعد ، فأنا لست الشخص الذي يكتب هذه المعلومات.

وبسؤاله ، ما رأيك أن كومان لم يستبعد انتقاله إلى ؟ ، أجاب دي ليخت: لقد لعب بالفعل في هذا الفريق ، كما قال إنه سيكون حلمًا ، لكنه في الوقت الحالي لا يزال مدربنا ولم يوقع أي شيء.


وبسؤاله ، هل سيكون كومان حافزك للتوقيع لبرشلونة؟ ، أجاب دي ليخت: يعرفني جيدًا، لكن حقيقة أنه هولندي مثلي لن يؤثر كثيرًا.

وبسؤاله ، متى سوف تتخذ قرارا نهائيًا؟ ، أتم دي ليخت حديثه قائلًا: أريد أن أنهي الموسم أولًا وأركز على ذلك ،  لا أعرف ما إذا كنت سألعب الموسم المقبل مع ناديي الجديد أو مع أياكس ، لا أعرف متى سيكون هناك قرار ، لكنني آمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.

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