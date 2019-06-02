رياضة | دي ليخت يرد على انتقاله لبرشلونة برسالة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يرد على انتقاله لبرشلونة برسالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبسؤال دي ليخت ، لماذا لم تتخذ قرارًا بعد بشأن مستقبلك؟ ، رد المدافع الهولندي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: السبب بسيط للغاية: كانت هناك معلومات وأخبار لفترة طويلة تحدثوا فيها عن مستقبلي ولم تبدأ نافذة التوقيعات بعد ، فأنا لست الشخص الذي يكتب هذه المعلومات.
وبسؤاله ، ما رأيك أن كومان لم يستبعد انتقاله إلى برشلونة؟ ، أجاب دي ليخت: لقد لعب بالفعل في هذا الفريق ، كما قال إنه سيكون حلمًا ، لكنه في الوقت الحالي لا يزال مدربنا ولم يوقع أي شيء.
وبسؤاله ، متى سوف تتخذ قرارا نهائيًا؟ ، أتم دي ليخت حديثه قائلًا: أريد أن أنهي الموسم أولًا وأركز على ذلك ، لا أعرف ما إذا كنت سألعب الموسم المقبل مع ناديي الجديد أو مع أياكس ، لا أعرف متى سيكون هناك قرار ، لكنني آمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.