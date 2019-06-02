رياضة | دي ليخت يرد على انتقاله لبرشلونة برسالة جديدة

تحدث الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت قائد ومدافع أياكس أمستردام عن مستقبله ، معلقًا أيضًا على إحتمالية أن يكون رونالد كومان مدربًا جديدًا لبرشلونة.

وبسؤال دي ليخت ، لماذا لم تتخذ قرارًا بعد بشأن مستقبلك؟ ، رد المدافع الهولندي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: السبب بسيط للغاية: كانت هناك معلومات وأخبار لفترة طويلة تحدثوا فيها عن مستقبلي ولم تبدأ نافذة التوقيعات بعد ، فأنا لست الشخص الذي يكتب هذه المعلومات.