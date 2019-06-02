رياضة | محمد صلاح يرد الدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يرد الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "تيليجراف" عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رد الدين بالفوز على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصحيفة صورة كبيرة لنجم ليفربول محمد صلاح، بعنوان "رد الدين"، في إشارة إلى خسارة ليفربول وخروج صلاح مصابًا من نهائي المسابقة العام الماضي أمام ريال مدريد.

وقالت الصحيفة: "بعد عام على نقله من الملعب مصابًا في كييف.. مو صلاح يضع الريدز في المقدمة بركلة جزاء مبكرة، والبديل السوبر ديفوك أوريجي يضمن لقب دوري الأبطال بهدف متأخر في مدريد".