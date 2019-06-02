رياضة | جلسة في الأهلي لتحديد البرنامج الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة في الأهلي لتحديد البرنامج الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

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ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش وذلك للترتيب للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.

وعلى ضوء جلسة الجهاز الفني المقرر لها مساء اليوم يتحدد برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.