رياضة | إصابة شريف إكرامي والشيخ على دكة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شريف إكرامي والشيخ على دكة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع شريف إكرامي وأحمد الشيخ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق المقرر له في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش وذلك للاطمئنان على حالتهما وتحديد موعد مشاركتهما في المران الجماعي.

واشتكى اكرامي من رشح بسيط في الركبة فيما تعرض الشيخ لجزع في كاحل القدم، وخضعا لبرنامج استشفائي خلال الفترة الأخيرة رغم أنهما لا يشاركان في المباريات ويجلسان على الدكة

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، على أن يتحدد اليوم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة