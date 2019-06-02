رياضة | اليونايتد يحدد سعر بيع لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يحدد سعر بيع لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سعر مهاجمه روميلو لوكاكو بعد تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الحالية في الميركاتو الصيفي.

ذكر موقع le10sport الفرنسية، أن إدارة مانشستر يونايتد حددت سعر بيع روميلو لوكاكو مقابل 90 مليون يورو في نظير التخلي عن خدماته.

Advertisements

واشار الموقع إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي واحد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع لوكاكو ولكنه سيواجه منافسة صعبة في ظل رغبة الإنتر بالتعاقد مع اللاعب.

واكدت التقارير على أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع لوكاكو ليكون بديلاً للمهاجم الحالي كافاني والذي يستعد للرحيل هو الآخر عن الفريق.

واضافت التقارير، أن باريس سان جيرمان عليه التفوق على إنتر ميلان في صفقة لوكاكو عن طريق رفع العرض بدلاً من ذهابه لإيطاليا في الموسم الجديد.