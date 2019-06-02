رياضة | فاسكيز: راموس اختار القرار الأفضل

علق رافائيل مارتين فاسكيز لاعب ريال مدريد السابق على الوضع الحالي للأبيض وأزمة القائد سيرجيو راموس السابقة قبل إعلان استمراره مع النادي.

وقال فاسكيز في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: لقد كان موسم سيئاً لريال مدريد وغير نموذجي، كان يتعين على اللاعبين المنافسة حتي اللحظات الاخيرة بالموسم ولكن للأسف هذا لم يحدث.

واضاف: كانت هناك شائعات حول رحيل محتمل للقائد سيرجيو راموس ولكن في النهاية اللاعب اختار البقاء، اعتقد إنه خبر سار لجميع الجماهير المدريدية.

وتابع: كان قرار رامسو من أفضل الأخبار التي سمعتها في الاسبوع الماضي، من الجيد أن تتم حل المشاكل بشكل جيد، لأن الشئ المهم هو التخطيط لبناء فريق رائع للموسم المقبل.