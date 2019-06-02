انت الان تتابع صلاح: ضحيت كثيرًا في حياتي من أجل تلك اللحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
محمد صلاح
سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس في شباك توتنهام، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد، والتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخ الفريق، وعن ذلك الانتصار قال صلاح: "ضحيت كثيرًا في حياتي من أجل مسيرتي مع كرة القدم، أن تكون مصريا وأن تصل إلى هذا المستوى في كرة القدم، هو أمر لا يُصدق بالنسبة لي، الكل يشعر بالسعادة، وبدوري أنا سعيد لحصولي على فرصة لعب نهائي ثانٍ على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وأن أتمكن أخيرًا من اللعب 90 دقيقة".
وأضاف صلاح: "لم تكن هناك مستويات فردية عظيمة في المباراة، لعبنا كفريق، والكل ظهر بصورة رائعة". وبدوره قال الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد: "أنا طفل آخر من ليفربول حقق حلمه، عندما ننظر إلى الخلف لن نتذكر أن المباراة كانت مملة، سنتذكر فقط أننا توجنا بلقب دوري أبطال أوروبا". وتابع أرنولد: "من الصعب
وبدوره قال الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد: "أنا طفل آخر من ليفربول حقق حلمه، عندما ننظر إلى الخلف لن نتذكر أن المباراة كانت مملة، سنتذكر فقط أننا توجنا بلقب دوري أبطال أوروبا".
وتابع أرنولد: "من الصعب وصف شعوري الحالي بكلمات، فبعد هذا الموسم الذي قدمناه، نستحق هذا اللقب أكثر من أي فريق آخر، قدمنا مستوى خاصا وسيطرنا على المباراة".
أما القائد جوردان هندرسون فقال: "لم نكن لنحقق هذا اللقب بدون المدرب، مررنا بلحظات صعبة هذا الموسم، وما قدمه يورجين كلوب للنادي لا يصدق، سواء شراء اللاعبين أو مع اللاعبين الموجودين بالفعل".
وتابع: "أجواء المجموعة تطغى علينا وكل الإشادة للمدرب، أنا فخور بكوني قائد هذا الفريق".
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