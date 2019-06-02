انت الان تتابع محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
محمد صلاح
أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
وتابع هداف الريدز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS: «هذا ما كنت أحلم به منذ كنت طفلا صغيرا عمره 7 سنوات، لذلك أنا فخور للغاية بما حققته مع ليفربول بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا». واستمر في حديثه: «سأكون سعيدًا للغاية غدًا تمكنت من التتويج بالبطولة العام المقبل وأصبح أول
وتابع هداف الريدز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS: «هذا ما كنت أحلم به منذ كنت طفلا صغيرا عمره 7 سنوات، لذلك أنا فخور للغاية بما حققته مع ليفربول بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا».
واستمر في حديثه: «سأكون سعيدًا للغاية غدًا تمكنت من التتويج بالبطولة العام المقبل وأصبح أول لاعب عربي يحصل على اللقب مرتين متتاليتين».
وعن ركلة الجزاء، قال الفرعون المصري: «سددتها على طريقة ركلتى مع منتخب مصر أمام أوغندا والتي تأهلنا بها إلى كأس العالم 2018، وسعيد للغاية لأنها سكنت الشباك في النهاية وأعتقد أنني أصبحت أكثر خبرة في مثل هذه المواقف، وأركز الآن فيما سنفعله بالموسم الجديد».— beIN SPORTS (@beINSPORTS)
"I have no words to describe this. This doesn't happen very often in the life of a footballer. It was my dream as a kid, since I was 8 or 9 years old."— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2019
Match report 👉 https://t.co/dAUCvJSwXC#beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/Tl6pmaRrVi
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