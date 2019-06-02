انت الان تتابع محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

محمد صلاح

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.

وتابع هداف الريدز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS: «هذا ما كنت أحلم به منذ كنت طفلا صغيرا عمره 7 سنوات، لذلك أنا فخور للغاية بما حققته مع ليفربول بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا». واستمر في حديثه: «سأكون سعيدًا للغاية غدًا تمكنت من التتويج بالبطولة العام المقبل وأصبح أول

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