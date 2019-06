محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

وتابع هداف الريدز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS: «هذا ما كنت أحلم به منذ كنت طفلا صغيرا عمره 7 سنوات، لذلك أنا فخور للغاية بما حققته مع ليفربول بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا».

واستمر في حديثه: «سأكون سعيدًا للغاية غدًا تمكنت من التتويج بالبطولة العام المقبل وأصبح أول لاعب عربي يحصل على اللقب مرتين متتاليتين».

وعن ركلة الجزاء، قال الفرعون المصري: «سددتها على طريقة ركلتى مع منتخب مصر أمام أوغندا والتي تأهلنا بها إلى كأس العالم 2018، وسعيد للغاية لأنها سكنت الشباك في النهاية وأعتقد أنني أصبحت أكثر خبرة في مثل هذه المواقف، وأركز الآن فيما سنفعله بالموسم الجديد».

"I have no words to describe this. This doesn't happen very often in the life of a footballer. It was my dream as a kid, since I was 8 or 9 years old."



