انت الان تتابع «ماركا»: صلاح يثأر في مدريد بعد 371 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

محمد صلاح

عاد محمد صلاح إلى المنصة الكبرى على صعيد القارة الأوروبية ليثأر لنفسه، وذلك بعد 371 يومًا من أمسية كييف يوم 26 مايو من عام 2018، عندما أنهى سيرجيو راموس حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ذلك العام، إذ تسبب الإسباني في إصابة المصري وأنهى مشاركته في المباراة النهائية، ووضع مشاركته في كأس العالم على المحك. بتلك الكلمات وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية رحلة صلاح متذكرة كلماته عقب نهائي العام الماضي: "ترك المباراة النهائية هو اللحظة الأسوأ في مسيرتي، عندما سقطت على الأرض، شعرت بمزيج من الألم البدني والقلق والغضب من عدم القدرة على مواصلة اللعب".

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وبعد عام من ليلة كييف، واصلت جماهير ليفربول الغناء: "لن تسير وحدك أبدًا"، ولكن احتفالا هذه المرة بهدف صلاح الأول في شباك توتنهام في نهائي دوري الأبطال. عاد صلاح ليثأر بأفضل صورة ممكنة، مسجلا ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد باولو مالديني في عام 2005 بعد 51 ثانية، وبعد هدف إنريكي